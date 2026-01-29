Çifte cinayeti 12 benzerlik çözdü

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli Samiye Karabıyık (67), 29 Şubat 2016'da evinde öldürülmüş halde bulundu. Ancak, o dönemde çözülemeyen cinayet, faili meçhul kaldı. Bu olaydan 3 yıl sonra, yine aynı ilçede yaşayan 2 çocuk annesi Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze'nin (61) evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, polisi aradı. İtfaiyenin yardımıyla eve giren polis, Ketevan Katamadze'yi salonda üst tarafı çıplak ve ölmüş halde buldu. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde, binada ve çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, bir haftalık çalışmayla dört mahalledeki 100 güvenlik kamerasını inceleyerek, cinayet zanlısının Mustafa Karaca (73) olduğunu tespit etti. Karaca memleketi Kilis'e kaçarken Antalya Otogarı'nda yakalandı. Emniyette suçunu itiraf edince de tutuklandı.Bir süre önce faili meçhul dosyaları yeniden raftan indiren Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, Samiye Karabıyık cinayetinde de detaylı ve teknolojik inceleme yaptı. Şüphelinin benzer başka olaylara karışmış olabileceğini değerlendirilerek arşivi tarayan polis, Samiye Karabıyık'ın da Ketevan Katamadze'nin de aynı yöntemle boğularak öldürüldüğünü gördü. Detaylı karşılaştırma yapınca da iki cinayet arasında 12 benzerlik olduğunu belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede ise Samiye Karabıyık'tan elde edilen bulgularda, Mustafa Karaca'nın DNA'sı da tespit edildi. Bu tespitle, Samiye Karabıyık'ın katilinin de Mustafa Karaca olduğu ortaya çıktı.