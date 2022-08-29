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Giriş Tarihi: 29.8.2022 15:43 Son Güncelleme: 29.8.2022 15:50

Çifte cinayetin şüphelisi çatı katında yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kıskançlık yüzünden tartıştığı iddia edilen karısı Sevtap Akbacı’yı öldüren öz kızını da ağır yaraladıktan sonra kuzeni Sinan Özfidan’ı öldüren şüpheli Korkut Gezici Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa’da saklandığı çatı katında yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çifte cinayetin şüphelisi çatı katında yakalandı

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde 26 Ağustos gecesi saat 00:50 sıralarında Korkut Gezici, 12 yıl önce mal paylaşımı yüzünden anlaşmalı olarak boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Sevtap Akbacı ile tartışmaya başladı. İddia göre tartışmaya 21 yaşındaki kızları Muazzez Gezici'de dahil oldu. Büyüyen tartışmanın ardından gözü dönen Korkut Gezici önce eşini göğsünde, boynundan vurdu. Ardından da öz kızını yaralayıp evden çıktı. O sinirlen 300 metre ileride oturan teyzesinin oğlu Sinan Özfidan'ın evine gitti. Evinde tv izleyen adama da silahla ateş edip olay yerinden kaçtı. Sevtap Akbacı ve kuzen Sinan Özfidan olay yerinde hayatını kaybederken kızları ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Genç kızın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

ÇATI KATINDA YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda şüpheli Korkut Gezici'nin aynı mahallede bir evin çatı katında kaldığı öğrenildi. Dün akşam saatlerinde operasyon yapan Cinayet Masası ekipleri şüpheliyi saklandığı çatı katında olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı.

"CİNNET GETİRDİM OLAY GERÇEKLEŞTİ"

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gezici'nin emniyette verdiği ifadede; "Karım ile sorunlarımız vardı. Olay günü beni aldattığını düşünüyordum. Tartışma çıktı. Kızım ile birlikte üzerime yürüdüler. Bir anda cinnet getirdim. Silahı alıp ateş ettim. Daha sonra Sinan'ın evine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü.

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Çifte cinayetin şüphelisi çatı katında yakalandı
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