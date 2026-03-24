Giriş Tarihi: 24.03.2026 10:06 Son Güncelleme: 24.03.2026 10:16

SON DAKİKA… Almanya’da 2 Türk'ün öldürüldüğü çifte infazda Cehennem Melekleri izi! 200 polis katilin peşinde

SON DAKİKA… Almanya’nın Hessen eyaleti, geçtiğimiz hafta çifte infazla sarsıldı. Bir Türk restoranına düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi ve yakın arkadaşının hayatını kaybettiği açıklandı. Kan donduran infazın nedeninin milyonlarca dolar değerindeki uyuşturucu anlaşmazlığı olduğu iddia edilirken, öldürülen iki Türk’ün Cehennem Melekleri (Hells Angels) üyesi olduğu ortaya çıktı!

Ümit Erkan DEMİRCAN
Çifte infaz geçtiğimiz Salı günü Hessen Eyaletine bağlı Raunheim Kasabası'nda bulunan bir restoranda meydana geldi.

Gece 03:45 sıralarında restorandan silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine ulaştığında restoranının sahibi Nihat Karakaya (65) ve yakın arkadaşı Kenan Güleç'i (34) kanlar içinde buldu.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Karakaya'nın ve 3 kurşunla vurulan Güleç'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Hessen Eyaleti polisi "Tavern" adlı özel bir görev gücü kurdu.

200 dedektif cinayeti araştırırken, polis saldırıda hayatını kaybeden ve daha önce ismi uyuşturucu kaçakçılığına karışan Nihat Karakaya ve dolandırıcılık suçundan sabıkalı Kenan Güleç'in Giessen'deki Cehennem Melekleri üyeleri ile yakın bağları olduğunu belirledi.

Polis, cinayetin nedeninin milyonluk uyuşturucu anlaşmazlığıyla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

