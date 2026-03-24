SON DAKİKA… Almanya’da 2 Türk’ün öldürüldüğü çifte infazda Cehennem Melekleri izi! 200 polis katilin peşinde

Çifte infaz geçtiğimiz Salı günü Hessen Eyaletine bağlı Raunheim Kasabası'nda bulunan bir restoranda meydana geldi.
Gece 03:45 sıralarında restorandan silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine ulaştığında restoranının sahibi Nihat Karakaya (65) ve yakın arkadaşı Kenan Güleç'i (34) kanlar içinde buldu.
200 dedektif cinayeti araştırırken, polis saldırıda hayatını kaybeden ve daha önce ismi uyuşturucu kaçakçılığına karışan Nihat Karakaya ve dolandırıcılık suçundan sabıkalı Kenan Güleç'in Giessen'deki Cehennem Melekleri üyeleri ile yakın bağları olduğunu belirledi.