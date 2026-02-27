Çifte mutluluk

Kayseri'de görev yapan Astsubay Selman Karamik'in Serebral Palsi hastası oğlu Ömer için başlatılan yardım kampanyası başarıyla tamamlandı. Minik Ömer'in kök hücre tedavisi için gerekli olan 2 milyon 552 bin lira, hayırseverlerin desteğiyle toplandı. Kampanyanın yüzde 100'e ulaştığı günün, Ömer'in 5'inci yaş gününe denk gelmesi aileye çifte sevinç yaşattı. Ömer'in tedavi gördüğü hastanede hem bağış kampanyasının tamamlanması hem de yeni yaşının kutlanması dolayısıyla pasta kesildi. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının da katıldığı kutlamada duygusal anlar yaşandı. Aile, her ay yaklaşık 45 bin lira fizik tedavi masrafını karşılarken; kök hücre ve hiperbarik oksijen gibi ileri düzey tedaviler için gereken 2 milyon 552 bin liranın toplanabilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatmıştı. Baba Selman Karamik'in çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Anne Gülsüm Karamik ise kampanya sürecinde evde çanta ve anahtarlık yaparak satışa sundu ve aile bütçesine katkı sağladı. Karamik çiftinin azmi ve vatandaşların desteği sayesinde hedeflenen tutara ulaşıldı.

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

Kutlama sırasında konuşan baba Selman Karamik, "Şükürler olsun oğlumun kök hücre tedavisi için gerekli olan 2 milyon 552 bin lira sizlerin sayesinde toplandı. Bu süreçte maddi manevi yanımızda olan, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi. Toplanan bağışla birlikte Ömer'in tedavi sürecinin planlanan şekilde devam edeceği belirtildi.