Hastane bahçesinde öldürülen Berivan Önala son yolculuğuna uğurlandı

Dehşete düşüren olay dün öğle saatlerinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, olay saatinde "Adam kadını ve kendini vurdu, yerde yatarlar'' şeklinde polise ihbar geldi. Bu ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine hızla gitti. Bahçede ağaçlık alana giden polis ekipleri, yerde bir kadın ve erkeği ölü olarak buldu. Yapılan ilk incelemede erkeğin önce kadını öldürdüğü ardından intihar ettiği belirlendi. Şüphelinin yanında olayda kullandığı 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 3 adet 9 mm kovan tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede katil zanlısı kişinin 42 yaşındaki Erhan Önala, öldürülen kadının da 37 yaşınadki eşi Berivan Önala olduğu tespit edildi. Önce eşini öldüren katil zanlısı daha sonra kafasına sıkarak intihar ettiği belirlendi. Araştırmada ikilinin 2005 yılında evlendikleri ve iki çocukları olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemede katil zanlısı Erhan Önala'nın kurşun geçirmez cam ustası olarak bir fabrikada çalıştığı ve 22 adet uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı çıktı. Araştırmada aralarında güncel herhangi bir tedbir/uzaklaştırma kararının olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

HEM EŞİNİ HEM DE KUZENİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Berivan Önala'nın aynı zamanda Erhan Önala'nın teyzesinin kızı olduğu öğrenildi. Epilepsi hastalığı ile mücadele eden talihsiz kadın ara ara Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kontrole gidiyordu. İkilinin bu acı olaydan önce de ara ara tartıştıkları ve kavga ettikleri öğrenildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Eşini öldürüp kendi hayatına da son veren Erhan Önala Bağcılar'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da toprağa verilirken eşi Berivan Önala'nın cenazesi ise ailesinin isteği üzerine memleketi Siirt'e gönderildi.