Giriş Tarihi: 16.03.2026 09:28

Çiftlik yanarak küle döndü! 580 hayvan telef oldu

Bursa’da kanatlı hayvan çiftliğinde gece yarısı yangın çıktı. Çıkan yangında 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz telef oldu.

İnegöl'e bağlı kırsal Süpürtü Mahallesi'nde faaliyet gösteren Raşit Paşa'ya ait kanatlı hayvan çiftliğinden dumanlar yükselmeye başladı. Hayvanların ısınması amacıyla yakılan sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Tüm çiftliği saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 1 saatin ardından kontrol altına alınan alevler güçlükle söndürüldü. Çıkan yangında, 250 tavuk, 150 civciv ve 180 adet kaz telef oldu. Diğer yandan aynı çiftliğin arka tarafında bulunan 100 küçükbaş hayvan ise alevlerden son anda kurtarıldı. Kullanılamaz hale gelen çiftlikte incelemeler sürüyor.

