Çiğli Belediyesi’nde memurlar eylem yaptı!

Çiğli Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacaklarını ve sosyal haklarını talep etmek için bir kez daha eylem yaptı. 24 Ekim'de 1 günlük iş bırakma eylemi yapan memurlar, taleplerine yanıt alamayınca belediye binası önünde yeniden toplandı.

SENDİKADAN BELEDİYE YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Eylemde konuşan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, ödenmeyen haklarını hatırlatarak belediye yönetimine çağrıda bulundu. Filiz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ekim ayında yarım yatırılan TİS alacağımızın derhal hesaplarımıza yatırılmasını, ağustos ayından bu yana ödenmeyen alacaklarımızın da uygulanabilir bir plan dahilinde ivedilikle ödenmesini istiyoruz. Taleplerimiz belediyenin mali yapısını sarsacak nitelikte değildir. Aksine iş barışını güçlendirir, kuruma güveni artırır" dedi.

MADDİ ZORLUKLAR BİZLERİ YIPRATIYOR

Taleplerinin yerine getirilmesi halinde eylemleri sonlandırıp işlerine dört elle sarılacaklarını belirten Filiz, "Faturalar, kredi borçları ve çocuklarımızın temel ihtiyaçları karşısında çaresiz kalıyoruz. Temel gıdaya ulaşmak bile zorlaştı. Bu ekonomik çıkmaz hem iş yerinde hem evde psikolojik olarak bizleri yıpratıyor" diye konuştu

BAŞKAN YILDIZ'A ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a da çağrıda bulunan Filiz, "Çiğli Belediye emekçilerinin bu çığlığını duyun. Bir an önce somut bir ödeme planı ile sendikamız Tüm Bel-Sen ile müzakere masasına oturun. Aksi halde bu eylem bitmeyecek, aksine büyüyerek devam edecektir. Biz Tüm Bel-Sen olarak insanca yaşam talebimizden vazgeçmeyeceğiz." İfadelerini kullandı.