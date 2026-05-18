Haberler Yaşam Haberleri Çiğli Belediyesi’nden 101 milyonluk satış!
Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:48

Çiğli Belediyesi’nden 101 milyonluk satış!

İzmir’de satan belediyeler kervanına CHP’li Çiğli Belediyesi de eklendi. Geçtiğimiz günlerde Balyatçık’ta turizm ticaret imarlı arsayı 30 milyon liradan satışa çıkaran Çiğli Belediyesi, Başkan Onur Emrah Yıldız’ın talimatı ile yeni satış kararları aldı. İlçenin çeşitli yerlerindeki 23 taşınmaz satış listesine kondu. 21 Mayıs’ta belediye encümeni aracılığı ile satılacak taşınmazlardan belediyenin kasasına 101 milyon lira kaynak aktarılması öngörülüyor.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Çiğli Belediyesi’nden 101 milyonluk satış!
  • ABONE OL

İzmir'de içine düştükleri borç batağı nedeniyle bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarını dahi ödemekte zorlanan CHP İlçe belediyeler, çareyi mülkiyeti belediyelere ait taşınmazları satmakta buldu.

101 MİLYON GELİR BEKLENİYOR

Bugüne kadar çok sayıda arsa, tarla, zeytinlik, daire, bahçe satan CHP'li ilçe belediyeler kervanına Çiğli Belediyesi de eklendi. Geçtiğimiz günlerde Balatçık mahallesinde imar planlarında turizm ve ticaret imarlı arsayı 30 milyon liradan satışa çıkaran Çiğli Belediyesi bu seferde 23 taşınmazı satış listesine koydu.

Onur Emrah Yıldız

İHALE 21 MAYIS'DA

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın talimatı ile satış listesine konulan taşınmazlar Büyük Çiğli, Harmandalı ve Kaklıç'ta yer alıyor. Konut imarlı arsalardan oluşan taşınmazlar 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.30'da başlayacak ve 16.00'ya kadar sürecek ihalede yeni sahiplerini bulacak. Bazı taşınmazlar kapalı teklif usulü satılırken bazıları da açık teklifle satışa sunulacak. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde Çiğli Belediyesinin kasasına bu satışlardan 101 milyon liralık kaynak aktarılacak.

15 GÜN İÇİNDE BELEDİYENİN HESAPLARINA YATIRILACAK

Satış ihalesinin kazanan tüzel ya da gerçek kişiler 15 gün içinde satış bedelini belediye hesaplarına yatıracak. Satışlardan elde edilen gelirin önemli bir kısmı belediyenin kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı borçların yapılandırılmasına ilişkin anlaşma uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak. Çiğli Belediyesinin kamu kurum ve kuruluşlarına 1 milyar 100 milyon lira borcu bulunuyor.

#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiğli Belediyesi’nden 101 milyonluk satış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA