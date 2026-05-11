Çiğli Belediyesi’nden 30 milyonluk satış!

İzmir'de içine düştükleri borç batağından kurtulmak için çareyi mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlara diken CHP'li belediye başkanları kervanına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'da eklendi.

İHALE 21 MAYIS'TA

Başkan Yıldız'ın talimatı ile mülkiyeti Çiğli Belediyesine ait Balatçık Mahallesinde bulunan 640 metrekarelik arsa belediye encümeni aracılığı ile satışa çıkarıldı. Çiğli Belediyesinden satışa ilişkin yapılan duyuruda ihalenin 21 Mayıs tarihinde kapalı teklif usulü gerçekleştirileceği ifade edildi.

TİCARET VE TURİZM İMARLI

Ticaret ve turizm imarlı arsa için 30 milyon 758 bin 880 TL muhammen bedel belirlendi. 21654 ada 3 parselde yer alan arsa tapuda "kerpiç ev ve arsa" vasfıyla kayıtlı bulunuyor.

KASAYA 30 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK

Yayımlanan ilana göre ihale, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 16.00'da Çiğli Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Satış işlemi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi kapsamında "kapalı teklif usulü" ile yapılacak. Satışın belirlenen muhammen bedel üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 30 milyon lira kaynak aktarılacak.