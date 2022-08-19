Çiğli İZBAN Saatleri-Yol Tarifi ile İZBAN Çiğli İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Ülkemizin hem yerleşim olarak hem de turistik olarak en çok tercih edilen şehirlerinden biri olan İzmir de en merak edilen konulardan biri izban saatleri ve seferleridir. Ulaşımın kolay olması açısından şehrin her yerini gezmek isteyen insanlar izban tercih ederler. O yüzden çiğli izban saatleri ve çiğli izban istasyonu nerede soruları yanıt arıyor. İşte detaylar…

Çiğli İzban Saatleri

İzban seferlerinin sabah başlangıç saatleri, akşam son seferleri ve sefer sayıları resmi ve dini bayramlara göre değişiklik gösterse de hafta içi ve genel durumlarda aynı kalmaktadır. Çiğli izban seferleri günlük 48 sefer olarak düzenlenmektedir. Günün ilk seferi 05:39'da başlar ve son seferi 00:15'te biter.

Çiğli İstasyonundan İzban Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Gün içinde ve akşam saatlerinde geçen seferlerin geçme sıklığı ve dakikaları değişiklik gösterebilmektedir. Gündüz saatlerinde ortalama 22-24 dakikada sefer geçerken akşam bu süre 30 dakikayı bulabilmektedir.

Çiğli İzban İstasyonu Nerede?

İzmir'in merkezi konumlarından biri olarak karşımıza çıkan Çiğli'de izban istasyonu ya da diğer adı ile tren istasyonuna ulaşım da oldukça kolaydır. Hem Çiğli ilçesindeki tabelalardan istediğiniz yere kolayca ulaşabileceğiniz gibi aşağıda size açık adresini vereceğimiz konum ile de kolayca ulaşabilirsiniz. Çiğli izban istasyonunun konumu aşağıdaki gibidir;