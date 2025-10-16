Çiğli'de önce işçiler şimdi de memurlar ayaklandı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatını brüt 33 bin liradan 13 bin liraya düşürme kararı aldı. Yıldız'ın bu kararı belediye çatısı altında görev yapan memurlar tarafından büyük tepki ile karşılandı.

TİS HÜKÜMLERİ EKSİKSİZ OLARAK UYGULANSIN

Çiğli Belediyesi önünde toplanan Tüm Yerel Sen ve Tüm Bel Sen üyesi memurlar, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın aldığı kararı protesto etti. Memurlar, bir zamanlar kendisi de memur olan Başkan Onur Emrah Yıldız'ın aldığı kararla kamu emekçilerinin haklarını gasp ettiğini öne sürdü. Grup adına basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, halen yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin eksiksiz olarak uygulanmasını istedi. Başkan Yıldız'ın altına imza attığı toplu iş sözleşmesine aykırı şekilde, aldığı tek taraflı kararla sosyal denge tazminatlarında kesintiye gittiğini belirten Filiz, bu durumun hukuksuz bir uygulama olduğunu ifade etti.

ADALET DEĞİL ÇİFTE STANDART

Açıklamasında; "Toplu sözleşme süresi boyunca hiçbir idari makam bu hakkı tek taraflı olarak değiştiremez, azaltamaz, ortadan kaldıramaz. Bu açık bir yasa ihlalidir." Diyen Filiz Başkan Yıldız'ın Sayıştay denetimlerini gerekçe göstererek aldığı bu kararın hukuksuz olduğunu öne sürdü. Filiz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bütçe yok diyerek emekçinin hakkını kesmek kolay. Ama temsil, ağırlama, makam harcamalarında tasarruf yok! Bu, adalet değil çifte standarttır" diye konuştu.

BU HAKKI BUDAMAK EMEKÇİYİ YOK SAYMAKTIR

Memurlara ödenen sosyal denge tazminatının belediye başkanlarının takdirinde olan bir uygulama olmadığını belirten Nihat Filiz: "Sosyal Denge Tazminatı bir ikramiye değildir, alın terinin karşılığıdır. Bu hakkı budamak, emekçiyi yok saymaktır. Emekçinin hakkını gasp eden anlayış hem hukuka hem vicdana aykırıdır. Bu haksızlığı tanımıyoruz, TİS hükümlerini çiğnetmeyeceğiz. Bir dönem kendisi de memur olan bir başkanın bugün memurları mağdur etmesi tarihe acı bir ironi olarak geçecektir. Ama biz, emeğin onurunu yeniden ayağa kaldıracağız. Çiğli'nin emekçileri yalnız değildir; arkasında Tüm Yerel Sen vardır" dedi.