Çiğli’de TİS krizi! Genel Merkez şubeyi devre dışı bırakıp imza attı ortalık karıştı

Çiğli Belediyesi şirketlerinden ÇİBEL A.Ş.'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 10 Nolu Şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında yaklaşık 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler 17 Nisan'da greve çıktı.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞMUŞTU

Grevin beşinci gününde Genel İş Sendikası Genel Merkezi, devreye girerek belediye yönetimi ile masaya oturdu, ardından da toplu iş sözleşmesinin altına imza attı.

SENDİKA GENEL MERKEZİ ŞUBEYİ DEVRE DIŞI BIRAKTI

Sendika genel merkezinin İzmir 10 Nolu şubeyi devre dışı bırakıp toplu iş sözleşmesinin altına imza atması işçiler arasında büyük tepkiye neden oldu. Bazı işçilerin sendikanın genel merkezine yürümek için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İŞÇİLER ÖFKELİ

Öte yandan belediye önünde açıklama yapan işyeri temsilcilerinin, bu imzada payı olan herkesin bedel ödeyeceğini belirtip işçilere direnişten vazgeçmeyin mesajı verdiği belirtildi. Ayrıca, sendikanın belediye yönetimiyle ek protokol talebinde bulunduğu, ancak belediye yönetiminin bu talebi kabul etmediği sıza bilgiler arasında yer aldı.

BAŞKAN YILDIZ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İşçi kesiminde bunlar yaşanırken işveren yani Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak grevin uzlaşma ile sona erdiğini duyurdu. Yıldız konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Belediyemiz arasında devam eden toplu iş sözleşmesi süreci, bugün yapılan son görüşme sonrasında, tarafların olumlu yaklaşımları sonucunda anlaşma ile sonuçlanmıştır. Demokratik bir hak olarak yapılmış bu grev nedeni ile ilçemizde aksayan hizmetlerin şu andan itibaren işçilerimiz tarafından hızlı bir şekilde giderileceğine inanıyor, toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Şimdi tüm gözler işçilere çevrildi. Eylem yapan işçilerin işbaşı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.