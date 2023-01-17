Haberler Yaşam Haberleri Cihangir - Üniversite Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cihangir Üniv Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 17.1.2023 09:52 Son Güncelleme: 17.1.2023 09:52

Cihangir - Üniversite Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cihangir Üniv Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Avcılar'a gideceklerin merak ettiği noktalardan Cihangir - Üniversite Mahallesi Metrobüs Durağı nerede diye soranlar olabilir. Çalışanların ve öğrencilerin sıkça kullandığı Cihangir Üniv Mahallesi Metrobüs Durağına nasıl gidilir diye araştıran çok sayıda kişi bulunur. Yola çıkacaklar, Cihangir - Üniversite Mahallesi metrobüsten geçen hatlar neler diye araştırmalıdır. Peki bu durak nerededir?

Cihangir - Üniversite Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cihangir Üniv Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un merkezi bölgelerinden biri olan Cihangir - Üniversite Mahallesi Metrobüs Durağı nerede diye merak edenler olabilir. İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne oldukça yakın bir yerde bulunan Cihangir Üniv Mahallesi Metrobüs Durağı'na nasıl gidilir diye sorulur. Etrafında birçok işletmenin yer aldığı Cihangir - Üniversite Mahallesi metrobüsten geçen hatlar, bilmeyenler tarafından mutlaka öğrenilmelidir. Bu metrobüs durağı nasıl bulunur?

Cihangir - Üniversite Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede?

İstanbul, Avcılar'daki Cihangir Üniv. Mahallesi Metrobüs Durağı, merkezi bir konumda yer alması nedeniyle çok yoğun bir yerdir. İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'na, Avcılar Kaymakamlığı'na ve Avcılar Mezarlığı'na yakın bir konumdadır. Üstelik etrafında oteller, hastaneler ve alışveriş merkezi bulunur. E5 karayolunun hemen üstünde yer alan Cihangir - Üniversite Mahallesi metrobüsü, bu bakımdan birçok ziyaretçinin ilgisini çeker.

Bu durağa ilk kez gidecek olanlar, telefonlarından haritalar uygulamasına bakarak yerini rahatlıkla bulabilir. Anadolu yakasından gidecek olanların ise Söğütlüçeşme veya Uzunçayır metrobüs duraklarından yola çıkmaları gerekir. Söğütlüçeşme'ye, otobüs, minibüs ve Marmaray ile kolaylıkla gidilebilir. Aynı şekilde, Uzunçayır'a metro, otobüs ve minibüs sayesinde ulaşım sağlanabilir. Cihangir - Üniversite Mahallesi Metrobüs Durağı konumu ise şu şekildedir:

https://g.co/kgs/PeQ4CC

Avrupa Yakası'nda olanların ise bu durağa gitmek için kullanmaları gereken bazı toplu taşıma alternatifleri bulunur. Bunlar, A-239 ve A-32 minibüs hatları ile 146, 147 ve 401 otobüs hatlarıdır ve oldukça yakınından geçerler.

Cihangir - Üniversite Mahallesi Metrobüsten Geçen Hatlar

Hem sık kullanan hem de ilk kez yolu düşen kişilerin, Cihangir Üniv. Metrobüs Durağı'na hangi hatların uğradığını bilmeleri gerekir. Bu bilgiye internet üzerinden ulaşmak oldukça basittir. Hangi hatların geçtiğini önceden öğrenmek yolculuğun kolay geçmesini sağlar. Bu yüzden, aşağıda Cihangir - Üniversite Mahallesi Durağı'ndan geçen otobüs hatları sıralanmıştır.

34B Beylikdüzü - Avcılar

34BZ Beylikdüzü - Zincirlikuyu

34C Beylikdüzü - Cevizlibağ

34G Beylikdüzü - Söğütlüçeşme

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Cihangir - Üniversite Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cihangir Üniv Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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