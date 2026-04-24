Cihantimur’u dolandıran ‘avukatlar’ yakalandı

İstanbul Eyüpsultan
'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında ve ehliyetsiz kullandığı araçla çarptığı 4 kişinin yaralanmasına ve Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne neden olan Timur Cihantimur
'un babası estetik cerrahı Bülent Cihantimur, eşi Eylem Tok
ve diğer şüpheliler ile birlikte 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve adli kontrol kararıyla serbest kalan Cihantimur'a ulaşan ve 'yüksek mevkilerdeki kamu görevlileriyle 'hatırı sayılır' ilişkileri olduğunu öne sürerek adli tedbir kararını kaldırtabileceğini öne süren kişilere yaklaşık 16 milyon lira para verdiği ortaya çıkmıştı. Dolandırıcılık olayıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin adli tedbir kararının kaldırılmamasının müvekkilini mağdur ettiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.F.İ, M.M.V, M.U.Ç, Y.I. ve S.K. gözaltına alınırken, G.İ'nin arandığı öğrenildi.