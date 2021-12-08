Haberler Yaşam Haberleri Cihet Hazırlama Listesine Eklendi Ne Demek? PTT Kargo Gönderisi Cihet Hazırlama Listesine Eklendi İfadesi Ne Anlama Gelir?
Giriş Tarihi: 8.12.2021 11:44 Son Güncelleme: 8.12.2021 11:45

Cihet Hazırlama Listesine Eklendi Ne Demek? PTT Kargo Gönderisi Cihet Hazırlama Listesine Eklendi İfadesi Ne Anlama Gelir?

Cihet Hazırlama Listesine Eklendi Ne Demek? PTT Kargo Gönderisi Cihet Hazırlama Listesine Eklendi İfadesi Ne Anlama Gelir?

Cihet hazırlama listesi, PTT'nin kargolama aşamalarından biri olarak müşterilerin karşısına çıkıyor. PTT kargo üzerinden gönderim yapanlar, kargo durum sorgulama işlemi yaparken, gönderilerinin son durumunu ve geçtiği aşamaları görüntüleyebiliyor. Ancak, pek bilinmeyen ve merak konusu olan "Cihet hazırlama listesine eklendi" aşaması, müşteriler tarafından araştırılıyor. Peki, Cihet hazırlama listesine eklendi nedir? İşte, bu aşama hakkında detaylar...

PTT kargo en çok tercih edilen kargo şirketleri arasında yer alıyor. Her kargo kurum ve kuruluşunda olduğu gibi, PTT kargo takip sisteminde de gönderi durumu sorgulanabiliyor. Kargo gönderim aşamaları arasında 'Cihet hazırlama listesine eklendi' kategorisi de bulunmakta. Peki, PTT kargo takip ekranında görülen cihet hazırlama listesine eklendi ne demek? İşte, kargo gönderimi yapan ya da alıcı olan vatandaşların merak ettiği cihet hazırlama listesine eklendi ne demek sorusunun yanıtı...

CİHET HAZIRLAMA LİSTESİNE EKLENDİ NE DEMEK?

PTT Kargo cihet hazırlama listesine eklendi ifadesi; Kargonun, kargo teslimini yapacak cihetin yani dağıtıcının bir sonraki günkü kargo teslim programına eklendiği anlamına gelir. Listeye eklenen kargolar aynı gün dağıtıma çıkarılamaz. Sadece sonraki gün programına alındığı anlamına gelir.

Genellikle cihet hazırlama listesine eklendi ifadesi göründükten bir sonraki iş gününde kargo dağıtıma çıkarılmaktır. "Dağıtıcıya Verildi-Cihet No:xxxx" ifadesi göründüğü gün kargo teslim edilmek üzere dağıtıma çıkmış anlamına gelir.

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Cihet Hazırlama Listesine Eklendi Ne Demek? PTT Kargo Gönderisi Cihet Hazırlama Listesine Eklendi İfadesi Ne Anlama Gelir?
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