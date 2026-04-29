Çıkan kavgada araçla ezildi: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.G. araçla ezilirken, bir kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. M.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlenir, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden yabancı uyruklu E.A., polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şüphelilerin geldikleri araçların hareket edemez hale gelmesi nedeniyle yaya olarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

