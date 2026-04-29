Haberler Yaşam Haberleri Çıkan kavgada araçla ezildi: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 22:43

Mersin'de meydana gelen kan donduran olayda, iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, araçla ezilen bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA
  • ABONE OL

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.G. araçla ezilirken, bir kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. M.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlenir, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden yabancı uyruklu E.A., polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şüphelilerin geldikleri araçların hareket edemez hale gelmesi nedeniyle yaya olarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#MERSİN #AKDENİZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA