Ciklet Balığı Özellikleri, Türleri Ve Bakımı: Ciklet Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Ciklet balıkları en dayanıklı balık türlerinden biri olmasıyla tüm şartlara direnç gösterebilir. Ancak yine de akvaryum şartlarının iyi olması sağlıklı yaşamalarını desteklemek için önem taşıyor. Ciklet balıkları ülkemizde de oldukça tercih edilen bir akvaryum balığı olması ile her yerde kolaylıkla bulunabiliyor. Ciklet balıkları hakkında bilinmesi gereken her şeye bu yazımızda değineceğiz.

Ciklet Balığının Özellikleri Nelerdir?

Ciklet balığının renkleri türüne göre değişkenlik gösterebiliyor. En çok tercih edilen türü sarı renkli dişi türlerdir. Erkek ciklet balıklarında sarı renk dişilere göre daha az görülmektedir. Malavi gölü ciklet balıkları akvaryumda en çok tercih edilenlerdir. Bunun dışında Viktorya ve Tanganika göllerinde de ciklet balıkları yaşamlarını sürdürmektedir.

Ciklet balıklarının sağlıklı ve mutlu olduğunu renklerindeki parlaklıktan anlamak oldukça kolaydır. Ciklet balıkları, en hareketli ve aktif akvaryum balıklarından biridir. Yemek yemeyi çok seven ciklet balıkları, en ufak hareketlenmede yiyecek geldiğini düşünerek akvaryum içerisinde hızlıca hareket etmeye başlayabilirler.

Ciklet balıkları yaşamları boyunca hareketli olmaları sayesinde, atlama ve yüzücülük konusunda oldukça başarılı ve gelişmiş balıklardır. Özellikle korktukları zaman, bir şeylerin üstünden atlama ve saldırgan davranışlar sergileme durumları olabiliyor. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmak, ciklet balıklarını mümkün olduğunca korkutmamak gerekmektedir.

Ciklet balıkları doğurgan türleri yeme eğilimi gösterdikleri için akvaryumda, doğurgan balık türleriyle birlikte yaşamamaları gerekiyor. Ayrıca kimi zaman gösterdikleri saldırgan tavırlarla japon balığı gibi narin türlerle birlikte olmamaları önemlidir. Ciklet balıkları yalnız yaşamayı ve alanına hakim olmayı sevseler de çok büyük akvaryumlarda, parana, astronot, büyük vatoz ve iri çöpçü balıkları ile anlaşabilirler.

Ciklet Balığı Ne Yer?

Ciklet balıkları doğal yaşam alanlarında yabani bitkiler, yosunlar, böcekler ve küçük balıklarla beslenirler. Bitkisel ve protein ağırlıklı beslenen ciklet balıkları, kuru pul, stick, granül gibi farklı yem çeşidiyle beslenebilirler. Ancak içeriklerinin mutlaka bitkisel ve protein ağırlıklı olmaları önem gösteriyor.

Bunun yanı sıra ciklet balıklarının türüne göre beslenme çeşitleri de bazen değişkenlik gösteriyor. Örneğin; bazı ciklet balıkları bitkisel beslenmeye daha çok ihtiyaç duysa da bazı türler ise protein bazlı beslenmelidir. Ciklet balığınızı nasıl besleyeceğinizi ve bakımını nasıl yapacağınızı daha iyi öğrenmek için aldığınız yerdeki uzmanlardan bilgiler almayı unutmamalısınız.

Yetişkin ciklet balıklarının günde iki kez yemlenmesi yeterlidir. Yavru ciklet balıklarını ise daha sık öğün fakat daha az yem ile besleyebilirsiniz. Ciklet balıklarına haftada bir kez ıspanak, kabak, havuç, salatalık, tavuk ciğeri, taze somon gibi yiyecekleri az miktarda olmak koşuluyla verebilirsiniz.

Ciklet Balıkları Ne Kadar Yaşar?

Ciklet balıklarının hemen hemen her türü yumurta bırakır. Genellikle kuluçka sürelerini ağızlarında bekleterek tamamlarlar. Ciklet balıklarının kuluçka süresi ise ortalama 21 gün sürmektedir. Doğumdan itibaren bir ya da iki hafta sonra annelerinden ayrılır ve kendi başlarının çaresine bakmaya başlarlar.

Doğduktan sonra üç ay gibi bir süreç içerisinde ise renkleri oturmaya başlar. Bir yıl içinde de doğum yapabilirler. Tür ve yaşlarına göre değişkenlik gösterse de yetişkin bir ciklet balığı ilk yavrulamasında ortalama 75-250 yavru verebilir.

En zeki balık türü olan ciklet balıklarının ortalama yaşama süresi 10 yıldır. Çok iyi koşullarda yaşayan ciklet balıklarının ömrü 20 yıla kadar uzayabilmektedir. Ciklet balığının sağlıklı ve uzun yaşaması için en önemli etken sudaki oksijen seviyesidir. Oksijen seviyesi azaldığında ciklet balıkları, ummadığınız bir anda boğularak ölebilirler.