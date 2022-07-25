ATV ekranlarında 25 Temmuz Pazartesi akşamı Çılgın İkili filmi yer alacak. Miami'li polislerin sorumluluğunda olan bölgede 100 milyon dolarlık uyuşturucu çalınmasının ardından aksiyon başlamış olacak. Çalınanların geri alınması için ise sadece 72 saatleri bulunmaktadır. Peki; Çılgın İkili filmi konusu nedir? Çılgın İkili filmi oyuncuları kimler?
Marcus Brunett ve Mike Lowry, uyuşturucu olaylarına bakan Miami'li polislerdir. Polisin sorumluluğunda bulunan 1oo milyon dolarlık uyuşturucu çalınınca aksiyon başlar. Çalınan uyuşturucuyu geri almak için sadece ve sadece 72 saatleri vardır. Bu arada bir cinayet tanığını koruma görevini de yerine getirmeye çalışırlar...