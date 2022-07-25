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Giriş Tarihi: 25.7.2022 13:52

Çılgın İkili filmi konusu nedir? Çılgın İkili filmi oyuncuları kimler?

Çılgın İkili filmi 25 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı ATV ekranlarında olacak. 1995 yılı yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Aksiyon, komedi ve suç türlerinde olan filmin başrolünde ünlü oyuncu Will Smith yer alıyor. Peki; Çılgın İkili filmi konusu nedir? Çılgın İkili filmi oyuncuları kimler?

Çılgın İkili filmi konusu nedir? Çılgın İkili filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında 25 Temmuz Pazartesi akşamı Çılgın İkili filmi yer alacak. Miami'li polislerin sorumluluğunda olan bölgede 100 milyon dolarlık uyuşturucu çalınmasının ardından aksiyon başlamış olacak. Çalınanların geri alınması için ise sadece 72 saatleri bulunmaktadır. Peki; Çılgın İkili filmi konusu nedir? Çılgın İkili filmi oyuncuları kimler?

ÇILGIN İKİLİ FİLMİ KONUSU

Marcus Brunett ve Mike Lowry, uyuşturucu olaylarına bakan Miami'li polislerdir. Polisin sorumluluğunda bulunan 1oo milyon dolarlık uyuşturucu çalınınca aksiyon başlar. Çalınan uyuşturucuyu geri almak için sadece ve sadece 72 saatleri vardır. Bu arada bir cinayet tanığını koruma görevini de yerine getirmeye çalışırlar...

ÇILGIN İKİLİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 1995

Yönetmen : Michael Bay

Tür : Aksiyon, Komedi, Suç

Oyuncular : Will Smith, Martin Lawrence, Lisa Boyle

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Çılgın İkili filmi konusu nedir? Çılgın İkili filmi oyuncuları kimler?
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