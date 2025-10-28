Haberler Yaşam Haberleri ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA 27 EKİM: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş numaraları sorgulama
Giriş Tarihi: 28.10.2025 07:57

Şans oyunları tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam (27 Ekim Pazartesi) gerçekleştirilecek. Haftada üç kez yapılan çekilişlerden ilki olan bu akşamki çekilişte, milyonlarca liralık büyük ikramiyenin devredip devretmeyeceği heyecanla bekleniyor. Kupon sahipleri, "Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte çekiliş saati, yayın kanalı ve sonuç sorgulama ekranı!

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiyenin detayları merak konusu. 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6, joker ve Süperstar numarasını bilerek büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranlar, biletlerini son bir kez kontrol ediyor. 27 Ekim 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile ilgili tüm detaylar ve sonuç sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 27 EKİM 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 27 Ekim saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto oyun kuralları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

