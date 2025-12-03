Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları 3 Aralık 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Sayısal Loto çekilişi
Milli Piyango Online tarafından haftada üç kez düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, büyük ikramiyesiyle şans oyunu severlerin gündemine oturdu. 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek büyük çekilişte, rekor ikramiyenin miktarı takip ediliyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye devretti mi? İşte, çekiliş öncesinde bilet sorgulama ekranına dair tüm detaylar ve çekiliş saati:

Büyük ikramiye tutarlarıyla en popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto, Çarşamba, Cumartesi ve Pazartesi günleri çekilişlerini sürdürüyor. Bu akşamki 3 Aralık 2025 Çarşamba çekilişi için ekran başında yerler alındı. İşte 3 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati bilgisi...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 3 ARALIK 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 3 Aralık saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto oyun kuralları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

