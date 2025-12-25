Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Aralık Milli Piyango Online sorgulama ekranı

Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilişkin sonuç arayışı sürüyor. 24 Aralık 2025 tarihli çekilişte belirlenecek numaralar, Milli Piyango Online'ın canlı yayın kanalları üzerinden ilan edilecek ve kupon sahipleri sayılarını bu platformlardan kontrol edebilecek.Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan kombinasyonlar ve ikramiyeye dair bilgiler netlik kazanacak. İşte, 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına dair ayrıntılar…
Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto çarşamba çekilişi ile gündemde.
13 - 24 - 30 - 40 - 60 - 75
JOKER 47 + SÜPERSTAR 42
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.