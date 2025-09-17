ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Eylül Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

17 Eylül 2025 Çarşamba günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, yine büyük bir merakla takip edildi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, kurumun resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. Talihli adayları, sonuçları MPİ'nin online sorgulama ekranı üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. İşte 17 Eylül tarihli çekilişte belirlenen şanslı numaralar ve ayrıntılar…
17 EYLÜL 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
1 Eylül 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.