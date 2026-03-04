Haberler Yaşam Haberleri ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 4 Mart sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 4.03.2026 21:59

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 4 Mart sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu meraklılarının heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından noter denetiminde ve resmi yayın kanalları aracılığıyla yapılacak çekiliş, haftanın kazandıran numaralarını belirleyecek. Kuponlarını önceden oynayan vatandaşlar, akşam saatlerinde açıklanması beklenen 4 Mart 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına kilitlenmiş durumda.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı yapılacak ve şans oyunu tutkunları arasında heyecan şimdiden yükselmiş durumda. Haftada üç gün düzenlenen bu çekilişte, kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacak.

4 MART 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI

Sayısal Loto 4 Mart çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor.

4 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 44 46 60 67 87 88 21 32 olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

