ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 27 Aralık sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:52

27 Aralık Cumartesi günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunlarını takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda ve resmi dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirilecek çekilişte, kazandıran sayılar belirlenecek. Kuponlarını önceden dolduran oyuncular, akşam saatlerinde açıklanacak sonuçlar için bekleyişe geçti. Çekiliş tamamlandıktan sonra büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar kamuoyuna duyurulacak.Peki, 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

27 ARALIK 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 27 Aralık çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

