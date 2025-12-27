ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 27 Aralık sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto'da 27 Aralık Cumartesi akşamı yapılacak çekiliş öncesinde bekleyiş sürüyor. Haftada üç gün düzenlenen şans oyununda, kazandıran sayılar çekilişin ardından netleşecek. Kuponlarını yatıran oyunseverler, büyük ikramiye için açıklanacak sonuçlara odaklandı.Peki, 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Sayısal Loto 27 Aralık çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.