Çimento kamyonu köy minibüsünü biçti: 9 ölü 11 yaralı

Katliam gibi kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki çimento kamyonu iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesine yönüne giden Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak yan yattı. Kazada minibüste bulunan Şükrü Sağlam, Sena Taşkın, Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Gönen ve Sibel Sağlam hayatını kaybetti. 2'si ağır 11 kişi yaralandı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kazada yaşamını yitirenlerin Yeşilyurt Köyü'ne giden vatandaşlar olduğu, ayrıca ölenler arasında bulunan 6 öğrencinin de okuldan evlerine dönerken minibüse bindikleri öğrenildi.Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Çeber konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hatay istikametinden gelen çimento kamyonu, trafikte sürüş kontrolünü kaybediyor, maalesef bölünmüş bir yolda karşı şeride geçiyor. İlçeden Yeşilyurt Köyü'ne giden köy dolmuşuna çarpıyor. Dolmuşta şoför dahil 19 yolcu var. Şoförlerimizden ikisi hafif yaralı" ifadelerini kullandı.Vali Çeber, kamyonun oldukça hızlı olduğunu ve bu nedenle kontrolünü kaybettiği yönünde bilgiler olduğunu, sorumluluğu olanlar hakkında işlemlerin yapılacağını söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Öte yandan 11 yaralıdan 2'si hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu oldu. 9 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.