Cimnastik öğrencisi Sevinç Özdemir, büyük annesinin izinden gidiyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün ilk cimnastik öğrencilerinden olan 14 yaşındaki Sevinç Özdemir, kazandığı madalyalar ile rol model aldığı büyük annesi Gulnara Karabatyrova'yı gururlandırıyor.

Bakımını üstlendiği eski cimnastikçi Karabatyrova'nın yönlendirmesiyle 2017 yılında spora başlayan Özdemir, 2019 yılından beri Antalya'da katıldığı resmi ve özel müsabakalarda birçok kez birincilikler aldı. Türkiye genelinde yapılan resmi müsabakalarda Antalya'yı temsil etmiş olan Özdemir, haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Antrenörü İsmail Taflı, "Hem sporu hem de okulunu bir arada götürebilen başarılı bir sporcumuz. Halen antrenmanlara sıkı bir şekilde devam ediyor ve yapılacak Türkiye birinciliği müsabakalarında başarı elde etmeyi hedefliyor" dedi.