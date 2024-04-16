Haberler Yaşam Haberleri Cimnastik öğrencisi Sevinç Özdemir, büyük annesinin izinden gidiyor
Giriş Tarihi: 16.4.2024 21:18 Son Güncelleme: 16.4.2024 21:36

Cimnastik öğrencisi Sevinç Özdemir, büyük annesinin izinden gidiyor

Büyük annesini rol model alarak Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün ilk cimnastik öğrencilerinden olan Sevinç Özdemir, madalyalara doymuyor.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Cimnastik öğrencisi Sevinç Özdemir, büyük annesinin izinden gidiyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün ilk cimnastik öğrencilerinden olan 14 yaşındaki Sevinç Özdemir, kazandığı madalyalar ile rol model aldığı büyük annesi Gulnara Karabatyrova'yı gururlandırıyor.

Bakımını üstlendiği eski cimnastikçi Karabatyrova'nın yönlendirmesiyle 2017 yılında spora başlayan Özdemir, 2019 yılından beri Antalya'da katıldığı resmi ve özel müsabakalarda birçok kez birincilikler aldı. Türkiye genelinde yapılan resmi müsabakalarda Antalya'yı temsil etmiş olan Özdemir, haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Antrenörü İsmail Taflı, "Hem sporu hem de okulunu bir arada götürebilen başarılı bir sporcumuz. Halen antrenmanlara sıkı bir şekilde devam ediyor ve yapılacak Türkiye birinciliği müsabakalarında başarı elde etmeyi hedefliyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cimnastik öğrencisi Sevinç Özdemir, büyük annesinin izinden gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA