Çin roketi düşecek mi, ne zaman düşecek? Kontrolden çıkan Çin roketi nereye düşecek, Türkiye’ye düşer mi?

Çin roketi kontrolden çıktı ve düşüyor! Dünya üzerinde bazı riskli enlemler belirlenirken Türkiye'nin tehlike altında olup olmadığı merak konusu. Vatandaşlar Çin roketi nereye düşecek, Türkiye'ye mi düşecek sorularına yanıt aramaya başladı. Long March 5B adlı roket, Cadılar Bayramı'nda fırlatıldı. Konuyla ilgili NASA tarafından uyarılar gelirken Çin'in daha önce de kontrolsüz uzay görevleri yaptığı hatırlatıldı. Peki, Çin roketi ne zaman düşecek, nerede? İşte, Long March 5B canlı izle hakkında merak edilenler…