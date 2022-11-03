Çin roketi düşecek mi, ne zaman düşecek? Kontrolden çıkan Çin roketi nereye düşecek, Türkiye’ye düşer mi?

Çin roketi kontrolden çıktı ve düşüyor! Dünya üzerinde bazı riskli enlemler belirlenirken Türkiye'nin tehlike altında olup olmadığı merak konusu. Vatandaşlar Çin roketi nereye düşecek, Türkiye'ye mi düşecek sorularına yanıt aramaya başladı. Long March 5B adlı roket, Cadılar Bayramı'nda fırlatıldı. Konuyla ilgili NASA tarafından uyarılar gelirken Çin'in daha önce de kontrolsüz uzay görevleri yaptığı hatırlatıldı. Peki, Çin roketi ne zaman düşecek, nerede? İşte, Long March 5B canlı izle hakkında merak edilenler…
ÇİN ROKETİ NE ZAMAN DÜŞECEK?
Çin'in 10 katlı bina büyüklüğündeki roketi Long March 5B cumartesi günü Dünya atmosferine kontrolsüz bir giriş yapacak.Tüm dünyayı endişelendiren bu roketin nereye düşeceği bilinmese de bazı enlemlerin risk altında olduğu belirtiliyor.
ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞECEK, TÜRKİYE'YE Mİ?
The Aerospace Corporation'ın Yörünge Enkazı ve Yeniden Giriş Çalışmaları Merkezi'nde (CORDS) Proje Lideri olan Gregory Henning, mevcut verilerle tahmin yapılamasının mümkün olmadığını belirtirken "Tam yeri, gerçekten girene kadar bilinmeyecek." ifadelerini kullandı.
ÇİN ROKETİ DÜŞERSE NE OLUR?
Henning, Dünya nüfusunun yüzde 88'inin, risk altındaki enlem sınırları içinde yaşadığını ileri sürerken, herhangi birinin etkilenme olasılığının 10 trilyonda yaklaşık altı olduğunu dile getirdi.
Aerospace Corporation, enkazın nüfuslu bir alana inmesinin olasılığının sıfır olmadığını belirtti. Çin'in daha önce de kontrolsüz uzay görevleri gerçekleştiridiğine dikkat çekilirken Temmuz ayında bir roketin düştüğü de hatırlatıldı. 18 tonluk bir roket de 8 Mayıs 2021'de Hint Okyanusu'na düştüğü belirtildi.
NASA UYARDI!
NASA Yöneticisi Bill Nelson düşecek roketle ilgili uyarılarda bulundu. Nelson, Çin'in buradaki insanların güvenliğini sağlamak için hayati önem taşıyan enkazla ilgili belirli yörünge bilgilerini paylaşmadığını iddia etti.
Henning de "Uzay yolculuğuna çıkan çoğu ülkenin üzerinde anlaşmaya vardığı uluslararası kurallar ve yönergeler vardır ve bu yönergeler tarafından oluşturulan normlar, güvenli ve sürdürülebilir bir uzay kullanımını sürdürmek için çok önemlidir. Bu kurallara uymaya öncelik vermek her ulusun kendi sorumluluğundadır" diyerek Nelson'ın uyarılarını hatırlattı.