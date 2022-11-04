Çin roketi düştü mü, nereye ve ne zaman düşecek? 21 tonluk Çin Roketi Türkiye’ye düşer mi, ne zaman saat kaçta düşecek?

Çin roketi, Türkiye'ye düşme ihtimali sonrası ülke gündemindeki yerini aldı. Uzmanlara göre 10 katlı bir bina büyüklüğünde olduğu ifade edilen roketin Cumartesi günü atmosferden dünyaya kontrolsüz bir giriş yapması bekleniyor. Bu kapsamda ise en çok merak edilen konu "Çin roketi düştü mü, nereye ve ne zaman düşecek?" sorusu oldu. Tüm dünyayı endişelendiren bu roketin nereye düşeceği bilinmese de risk altında olan bölgeler arasında Türkiye de var. Peki, Çin roketi düştü mü, nereye ve ne zaman düşecek? İşte merak edilenler.
Çin'in Cadılar Bayramı'nda uzaya fırlatılan 21 tonluk roketi kontrolden çıktı. Dünya'ya doğru düşüşe geçti. Uzmanlar roketin Dünya'da nereye düşeceği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtirken 'Türkiye'ye düşer mi?' sorusu merak konusu oldu.
Çin'in 10 katlı bina büyüklüğündeki roketi Long March 5B cumartesi günü Dünya atmosferine kontrolsüz bir giriş yapacak.Tüm dünyayı endişelendiren bu roketin nereye düşeceği bilinmese de bazı enlemlerin risk altında olduğu belirtiliyor.
The Aerospace Corporation'ın Yörünge Enkazı ve Yeniden Giriş Çalışmaları Merkezi'nde (CORDS) Proje Lideri olan Gregory Henning, mevcut verilerle tahmin yapılamasının mümkün olmadığını belirtirken "Tam yeri, gerçekten girene kadar bilinmeyecek." ifadelerini kullandı.
Henning, Dünya nüfusunun yüzde 88'inin, risk altındaki enlem sınırları içinde yaşadığını ileri sürerken, herhangi birinin etkilenme olasılığının 10 trilyonda yaklaşık altı olduğunu dile getirdi.
Aerospace Corporation, enkazın nüfuslu bir alana inmesinin olasılığının sıfır olmadığını belirtti. Çin'in daha önce de kontrolsüz uzay görevleri gerçekleştiridiğine dikkat çekilirken Temmuz ayında bir roketin düştüğü de hatırlatıldı. 18 tonluk bir roket de 8 Mayıs 2021'de Hint Okyanusu'na düştüğü belirtildi.
NASA Yöneticisi Bill Nelson düşecek roketle ilgili uyarılarda bulundu. Nelson, Çin'in buradaki insanların güvenliğini sağlamak için hayati önem taşıyan enkazla ilgili belirli yörünge bilgilerini paylaşmadığını iddia etti.
Henning de "Uzay yolculuğuna çıkan çoğu ülkenin üzerinde anlaşmaya vardığı uluslararası kurallar ve yönergeler vardır ve bu yönergeler tarafından oluşturulan normlar, güvenli ve sürdürülebilir bir uzay kullanımını sürdürmek için çok önemlidir. Bu kurallara uymaya öncelik vermek her ulusun kendi sorumluluğundadır" diyerek Nelson'ın uyarılarını hatırlattı.