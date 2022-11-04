Çin roketi düştü mü, nereye ve ne zaman düşecek? 21 tonluk Çin Roketi Türkiye’ye düşer mi, ne zaman saat kaçta düşecek?

Aerospace Corporation, enkazın nüfuslu bir alana inmesinin olasılığının sıfır olmadığını belirtti. Çin'in daha önce de kontrolsüz uzay görevleri gerçekleştiridiğine dikkat çekilirken Temmuz ayında bir roketin düştüğü de hatırlatıldı. 18 tonluk bir roket de 8 Mayıs 2021'de Hint Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson düşecek roketle ilgili uyarılarda bulundu. Nelson, Çin'in buradaki insanların güvenliğini sağlamak için hayati önem taşıyan enkazla ilgili belirli yörünge bilgilerini paylaşmadığını iddia etti.