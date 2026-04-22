Çin semalarında Türk rüzgârı

Çin'de düzenlenen 43. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılan Türk Uçurtma Takımı, gökyüzünde adeta destan yazdı. İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı ve Türk Uçurtma Takımı Kaptanı Mehmet Naci Aköz, İkinci Kaptan Melike Karadeniz ve takım üyesi Canan Tandoğan'dan oluşan heyet, Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Dünyanın en büyük şişme tekerlekli uçurtmalarından olan 22 metrelik dev uçurtmayla gökyüzünde eşsiz bir şölen sunan Ay-Yıldızlı ekip, jürinin ve izleyicilerin büyük beğenisini topladı. 57 ülkenin katıldığı dev organizasyonda kusursuz performans sergileyen Türk takımı, "Üstün Uçurtma Uçurma Performansı Ödülü" ve "En İyi Hava Efekti Dalında Birincilik Ödülü" olmak üzere iki ayrı kategoride altın madalya kazandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!