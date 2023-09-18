Çin Yemekleri İsimleri - Geleneksel Çin Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Noodle, pirinç ve hamurla hazırlanan tariflerin baskın olduğu Çin yemekleri genelde wok tavalarda hazırlanıp chopstick ile tüketilir. Tatlı çörekler, geleneksel güveç ve börek çeşitleriyle sokak lezzetleri geleneksel Çin mutfağı yemekleri arasında önemli yer tutar. Zencefil, tofu, 5 baharat tozu, kıyma gibi malzemelerin kullanıldığı Çin yemekleri ülke mutfağını temsil eder. Bu nedenle Çin yemekleri isimleri nelerdir diyenlere kapsamlı bir liste sunulmalıdır.

Çin Yemekleri İsimleri Nelerdir?

Pirinç, erişte, soya ve tofu gibi lezzetlerin yaygın olarak kullanıldığı Çin mutfağına özgü tarifler pişirme teknikleriyle de öne çıkar. Çeşitli tariflerin buharda pişirme, ızgara yapma, fırınlama ve haşlama gibi tekniklerle hazırlandığı Çin mutfağında istiridye sosu, biber yağı ve sarımsak gibi ürünler de önemli yer tutar. Buna ek olarak Çin'e özgü tarifler denildiği zaman 5 baharat tozu, zencefil ve acı sos gibi malzemeler de hemen akla gelen ürünler arasındadır. "Çin mutfağının hangi yemekleri meşhur?" diyenlere yanıt sunulurken sıralanması gereken tarifler arasında ise noodle, kızarmış pilav, Pekin ördeği, beef bun ve egg waffle öne çıkar. Çin mutfağına özgü olan tariflerin genelde wok tavada pişirildiği ve chopstick adı verilen çubuklarla tüketildiği söylenebilir. Sebze, pirinç ve et çeşitleriyle hazırlanan diğer geleneksel Çin mutfağı yemekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Çin mantısı

Çin lahanası

Çin böreği

Dropka katsa

Laping

Guthuk

Sha shingbee

Tibet ekmeği

Chongqing huoguo

Chunbing

Kızarmış noodle

Kung Pao usulü tavuk

Mapo tofu

Shou zhuafan

Beef bun

Çin Mutfağına Özgü Tatlılar Nelerdir?

Çin mutfağının geleneksel tarifleri incelendiği zaman noodle, pirinç, sebze çeşitleri, baharat ve sos karışımları, kıyma ve et ile hazırlanan lezzetlerin öne çıktığı görülür. Bununla birlikte Çin'e özgü olan tatlı tariflerinin de genelde meyveli iç harçlar ve hamur ile birlikte hazırlandığı söylenebilir. Çin mutfağının kapsadığı yöresel tatlı tarifleri yaygın olarak özel bir kıvama sahip olan hamurlarla hazırlanan çörekleri içerir. Bu ülkenin ön plana çıkan tatlı tarifleri ise aşağıdaki gibidir: