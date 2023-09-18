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Giriş Tarihi: 18.9.2023 16:33 Son Güncelleme: 18.9.2023 16:34

Çin Yemekleri İsimleri - Geleneksel Çin Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Çin yemekleri genelde noodle, hamur ve pirinç gibi temel malzemelerle hazırlanırken özgün soslar ve baharatlarla lezzetlendirilir. Buna ek olarak geleneksel Çin mutfağı yemeklerinde sebze ve et çeşitlerinin de sıklıkla kullanıldığı görülür. Çin’e özgü tatlı tarifleri de ağırlıklı olarak çörek çeşitlerini içerir. Bu bağlamda Çin yemekleri isimleri nelerdir sorusuna yanıt sunulurken ülkeye özgü olan tuzlu ve tatlı tarifler için ayrı listeler hazırlanabilir.

Çin Yemekleri İsimleri - Geleneksel Çin Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Noodle, pirinç ve hamurla hazırlanan tariflerin baskın olduğu Çin yemekleri genelde wok tavalarda hazırlanıp chopstick ile tüketilir. Tatlı çörekler, geleneksel güveç ve börek çeşitleriyle sokak lezzetleri geleneksel Çin mutfağı yemekleri arasında önemli yer tutar. Zencefil, tofu, 5 baharat tozu, kıyma gibi malzemelerin kullanıldığı Çin yemekleri ülke mutfağını temsil eder. Bu nedenle Çin yemekleri isimleri nelerdir diyenlere kapsamlı bir liste sunulmalıdır.

Çin Yemekleri İsimleri Nelerdir?

Pirinç, erişte, soya ve tofu gibi lezzetlerin yaygın olarak kullanıldığı Çin mutfağına özgü tarifler pişirme teknikleriyle de öne çıkar. Çeşitli tariflerin buharda pişirme, ızgara yapma, fırınlama ve haşlama gibi tekniklerle hazırlandığı Çin mutfağında istiridye sosu, biber yağı ve sarımsak gibi ürünler de önemli yer tutar. Buna ek olarak Çin'e özgü tarifler denildiği zaman 5 baharat tozu, zencefil ve acı sos gibi malzemeler de hemen akla gelen ürünler arasındadır. "Çin mutfağının hangi yemekleri meşhur?" diyenlere yanıt sunulurken sıralanması gereken tarifler arasında ise noodle, kızarmış pilav, Pekin ördeği, beef bun ve egg waffle öne çıkar. Çin mutfağına özgü olan tariflerin genelde wok tavada pişirildiği ve chopstick adı verilen çubuklarla tüketildiği söylenebilir. Sebze, pirinç ve et çeşitleriyle hazırlanan diğer geleneksel Çin mutfağı yemekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Çin mantısı
  • Çin lahanası
  • Çin böreği
  • Dropka katsa
  • Laping
  • Guthuk
  • Sha shingbee
  • Tibet ekmeği
  • Chongqing huoguo
  • Chunbing
  • Kızarmış noodle
  • Kung Pao usulü tavuk
  • Mapo tofu
  • Shou zhuafan
  • Beef bun

Çin Mutfağına Özgü Tatlılar Nelerdir?

Çin mutfağının geleneksel tarifleri incelendiği zaman noodle, pirinç, sebze çeşitleri, baharat ve sos karışımları, kıyma ve et ile hazırlanan lezzetlerin öne çıktığı görülür. Bununla birlikte Çin'e özgü olan tatlı tariflerinin de genelde meyveli iç harçlar ve hamur ile birlikte hazırlandığı söylenebilir. Çin mutfağının kapsadığı yöresel tatlı tarifleri yaygın olarak özel bir kıvama sahip olan hamurlarla hazırlanan çörekleri içerir. Bu ülkenin ön plana çıkan tatlı tarifleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Piggy bun
  • Lo mai chi
  • Pineapple bun
  • Put chai ko
  • Snow skin mooncake
  • Cream bun

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Çin Yemekleri İsimleri - Geleneksel Çin Mutfağı Yemekleri Nelerdir?
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