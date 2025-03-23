Çınar, 8 günlük yaşam mücadelesinde hayata tutunamadı

Keşan ilçesinde 15 Mart günü akşam saatlerinde, İspat Cami Mahallesi'nde bir apartmanın balkonundan düşen, Ortaokul öğrencisi Çınar Kaya, nefes almak için çıktığı üçüncü kattaki balkonda dengesini kaybederek zemine düşmüş ve haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADESİNDE HAYATA TUTUNAMADI

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 gündür tedavisi devam eden Kaya'dan üzücü haber geldi. Doktorların tüm müdahelesine rağmen Çınar Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu.Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.