Cinayet davasında kan donduran detay: Ayakkabısından topladığı dişini saklıyor

Ankara'da 53 yaşındaki Hüseyin Ü., boşanma aşamasındaki eşi Müesser Becerir'i (42) kızının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak katletmiş, ardından polisi arayarak "Karımı vurdum gelin beni alın" diyerek kendisini ihbar etmişti. Hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenilen ve gözaltına alınan Hüseyin Ü., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Müesser Becerir'in 2,5 yıldır boşanmak için mücadele verdiği belirlenirken, şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın görülmesine Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sanık Hüseyin Ü., Müesser Becerir'in ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ile taraf avukatları katıldı.

"BU ABİM BİLE OLSA CEZA ALMALI"

Mahkemede konuşan Müesser Becerir'in kızı Ö.Ü.'nün sözleri duruşmaya damga vurdu. Ö.Ü., annesini kaybetmenin acısını dile getirerek, "Anneler Günü'ne annesiz girdim. Ne hediye alacağımı bile düşünemedim. Dün de benim doğum günümdü. Doğum günümde tek dileğim, herkesin hak ettiği cezayı almasıydı. Bu, benim abim de olsa değişmez. Herkes hak ettiği cezayı almalı." dedi.

"AYAKKABISINDAN DİŞİNİ TOPLADIM"

Becerir'in kardeşi Olcay Yücesoy ise, katledilen ablasının ayakkabısından topladığı dişini halen sakladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Yanlışlıkla vurduğunu söylüyorsun ama yakından ablamın yüzünü dağıtarak ikinci kez ateş ettin. Burada 'pişmanım, seviyorum' diyorsun. Ben ablamın ayakkabısının içinden dişini topladım. O dişi her gün öpmekten DNA bırakmadım. Hüseyin Ü., olayı tasarladı, ablama pusu kurdu. Hiçbir indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum"

"KISKANÇLIK ZEMİNİNDE YAŞANDI"

Hüseyin Ü. ise savunmasında suçlamaları reddederek, olayın kışkırtma sonucu yaşandığını öne sürdü. "Benim dosyamı cimrilikten açtılar" diyen sanık, olayın kıskançlık zemininde meydana geldiğini belirtti.

"KIZI DOĞUM GÜNÜNDE ANNESİ YERİNE AVUKATINA SARILDI"

Müesser Becerir'in avukatı ise müvekkilinin yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Ben çok şanslı bir avukatım, Müesser bana temiz bir dosya bıraktı. Dosyayı hiçbir şekilde lekeleyemediler. Müvekkilime biz hep 'Kardelen' derdik; başını o kardan çıkarmak için çok uğraştı. Boşanmak haktır, bunun bedeli ölüm değildir. Müesser gitti ama biz çoğalarak devam edeceğiz. Dün müvekkilimin kızı, doğum gününde annesine değil avukatına sarıldı. Adalet için size yalvarıyoruz; herkes hak ettiği cezayı alsın" şeklinde konuştu.

KARAR AÇIKLANDI, AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mahkeme, sanığın "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ancak daha sonra "haksız tahrik indirimi" uygulanarak ceza 24 yıl hapis olarak belirlendi. Kararın açıklanmasının ardından Müesser Becerir'in ailesi sinir krizi geçirdi.