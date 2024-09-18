Cinayet davasında tüm sanıklar tahliye edilmişti: Skandal tahliyede 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı

16 Ekim 2023'te İzmir'in Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde yaşanan olayda, Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan Sercan B., markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı. Taraflar arasında başlayan 'Omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgaya Sercan B. yanındaki kardeşleri Serkan B. (32), Taylan B. (26) da dahil oldu. Köse bir ara eline geçirdiği içki şişesini kırarak savurdu. Kavgada Sercan B., yanındaki çakıyla Köse'yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, hayatını kaybetti. Sercan B. ile kardeşleri Serkan B. ve Taylan B., polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

BÜTÜN SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede 3 kardeş hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Sercan B.'nin tutuklu olarak yargılandığı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, sanığı yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verip tahliye etti. Böylece davada hiç tutuklu sanık kalmadı.

HSK HAREKETE GEÇTİ

Yaşananların ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bütün sanıkların tahliye edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. HSK 2. Dairesi tarafından İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Mithat Özçakmaktaşı, Mahkeme üyeleri Serap Kahraman ve Gül Kılıç ile sanığın tahliyesi konusunda mütalaa veren İzmir Cumhuriyet Savcısı Osman Aykurt açığa alındı. Soruşturma kapsamında HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi.