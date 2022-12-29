Haberler Yaşam Haberleri ‘Cinayet değil taksirli kaza’
Giriş Tarihi: 30.12.2022

‘Cinayet değil taksirli kaza’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Cinayet değil taksirli kaza’
KARAMAN'DA 5 yıl önce kaybolan Fatma Uyanık'ı (31) öldürdüğü ileri sürülen Vahap Varlı'ya (27) verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay kararında, Varlı'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet değil, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğini belirterek dosyayı Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Fatma Uyanık'ın cesedi ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Vahap Varlı'nın tutukluluk hali sürüyor. Varlı'nın aşırı hızlı giderken keskin virajda kadının aracın kasasından düşerek öldüğü, Varlı'nın geri dönüp cesedi bulduğu ve yok ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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‘Cinayet değil taksirli kaza’
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