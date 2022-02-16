Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü





CİNAYETİ KOMŞULARINA ANLATMIŞ

Hakan Fidan ve Mustafa Şeker'in poliste ve savcılıkta alınan ifadelerine de iddianamede yer verildi. 2 şüpheli de olay günü Köseköy Sanayi Sitesi civarında Murat Özdemir ile karşılaştıklarını söyledi. Mustafa Şeker ifadesinde, Hakan Fidan'ın Murat Özdemir'den kendisini gideceği yere bırakmasını istediğini belirtti. Hakan Fidan ise arabaya Mustafa Şeker ile birlikte bindiklerini, araçta giderken Mustafa Şeker'in Murat Özdemir'den borç olarak verdiği 38 bin TL'sini geri istediğini, bir süre sonra kendisinin araçtan indiğini ve Şeker ile Özdemir'in yola devam ettiğini söyledi. Olayla ilgili tanık sıfatıyla ifadesi alınan A.O., komşusu olan Hakan Fidan'ın 2004 yılında bir akşam eve gelerek, birinin boğazını keserek öldürdüğünü ve kendisinden pantolonunu yıkamasını istediğini belirtti. Tanık olarak ifade veren A.O.'nun annesi F.Ş.A. ise Hakan Fidan'ın pantolonun iyi yıkanmaması nedeniyle çıkan tartışmada belindeki silahı kızı A.O.'nun ağzına sokarak tehdit ettiğini ve "Adamı öldürdüm, doğradım" dediğini söyledi.



SAVCI ÇELİŞKİLİ İFADELERE İNANMADI

Dosyanın tamamını değerlendiren cumhuriyet savcısı, Mustafa Şeker'in olay öncesinde sıkı diyaloğu bulunan, suç potansiyeli olduğunu bildiği Hakan Fidan ile planlı şekilde hareket ederek, Murat Özdemir'i öldürmeyi ve aracındaki paraları almayı amaçladıklarına kanaat getirdi. Aracına başka kimseyi almayan Murat Özdemir'in, daha önce aynı iş yerinde çalışmaları nedeniyle Mustafa Şeker'e güvenerek şüphelileri aracına aldığı değerlendirilen iddianamede, şüphelilerin Murat Özdemir'i bıçakla 7 kez vurarak öldürdükleri ve el çantasındaki toplam değeri 24 bin 556 TL olan çek ve parayı gasp ettiklerine belirtildi. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; şüpheliler hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.