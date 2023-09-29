Cinayet Dizileri Listesi - Yerli ve Yabancı En İyi Cinayet ve Polisiye Diziler

Cinayet ve polisiye dizisi, bir cinayetin veya diğer suçların araştırılması ve çözülmesini konu alan dizilerdir. Bu tür dizilerde genellikle bir grup polis veya dedektif, cinayetin gizemini çözmek için çalışır. Cinayet dizileri listesi içinde yer alan bazı diziler gerçekçi bir şekilde polisin çalışmalarını yansıtırken, bazıları ise daha fantastik veya gizemli bir ton yakalar. Yerli ve yabancı en iyi cinayet ve polisiye diziler izleyicilere heyecan, gizem ve gerilim dolu bir deneyim sunar.

Cinayet Dizileri Listesi

Cinayet ve polisiye dizileri, izleyicileri sürükleyici hikâyeleri ve gizemli olaylarıyla büyüleyen popüler bir dizi türüdür. Hem yerli hem de yabancı diziler arasında birçok başarılı örnek bulunmaktadır. Cinayet ve polisiye türü dizilerin yerli olan yapımlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Masum (2017): Bir cinayetin ardından ortaya çıkan sırları ve yalanları konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çekiyor.

Bir cinayetin ardından ortaya çıkan sırları ve yalanları konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çekiyor. Galip Derviş (2013 - 2014): 5 yıl önce karısını kaybeden ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKB) olan eski bir komiser olan Galip Derviş'in, her bölümde farklı olayları inanılmaz bir dikkat ve zeka ile çözmesini konu almaktadır. Ayrıca Monk dizisinin yerli uyarlamasıdır.

5 yıl önce karısını kaybeden ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKB) olan eski bir komiser olan Galip Derviş'in, her bölümde farklı olayları inanılmaz bir dikkat ve zeka ile çözmesini konu almaktadır. Ayrıca Monk dizisinin yerli uyarlamasıdır. Karanlıkta Koşanlar (2001): Bir seri katilin peşine düşen bir grup dedektifin hikâyesini anlatan dizi, Türkiye'nin ilk polisiye dizilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bir seri katilin peşine düşen bir grup dedektifin hikâyesini anlatan dizi, Türkiye'nin ilk polisiye dizilerinden biri olarak kabul ediliyor. Şahsiyet (2018): Ağır bir suç işleyen bir adamın psikolojisini ve adalet sistemini konu alan dizi, güçlü oyunculuk performansları ve çarpıcı hikâyesiyle beğeni topladı.

Ağır bir suç işleyen bir adamın psikolojisini ve adalet sistemini konu alan dizi, güçlü oyunculuk performansları ve çarpıcı hikâyesiyle beğeni topladı. Kanıt (2010 - 2013): Bir cinayetin ardından, katili bulmak için çalışan bir grup polisin hikâyesini anlatan dizi, gerçekçiliği ve heyecan verici kurgusuyla öne çıkıyor.

Bir cinayetin ardından, katili bulmak için çalışan bir grup polisin hikâyesini anlatan dizi, gerçekçiliği ve heyecan verici kurgusuyla öne çıkıyor. Mezarlık (2022): Bir seri katilin peşine düşen bir grup polisin hikâyesini anlatan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çekiyor.

Bir seri katilin peşine düşen bir grup polisin hikâyesini anlatan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çekiyor. Behzat Ç. (2010 - 2013): Ankara'da görev yapan bir başkomiserin hikâyesini anlatan dizi, kendine özgü karakterleri ve esprili diyaloglarıyla sevildi.

Ankara'da görev yapan bir başkomiserin hikâyesini anlatan dizi, kendine özgü karakterleri ve esprili diyaloglarıyla sevildi. Börü (2018): 1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan terör olaylarını konu alan dizi, aksiyon dolu sahneleri ve gerçekçiliğiyle beğeni topladı.

1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan terör olaylarını konu alan dizi, aksiyon dolu sahneleri ve gerçekçiliğiyle beğeni topladı. Arka Sokaklar (2006 - 2022): İstanbul'un arka sokaklarında görev yapan bir polis ekibinin hikâyesini anlatan dizi, uzun soluklu olmasıyla dikkat çekiyor.

Yerli ve Yabancı En İyi Cinayet ve Polisiye Diziler

Cinayet ve polisiye diziler, farklı türlerden ve farklı ülkelerden olsalar da, hepsi cinayet ve polisiye türünde önemli yapımlar olarak kabul ediliyor. Cinayet ve polisiye türü dizilerin yabancı olan yapımlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: