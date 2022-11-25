Cinayet firarisi mısır tarlasında yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nca geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mardin'in Derik ilçesinde "kasten öldürme" olayının şüphelisi D.T.'nin Sur İlçesine bağlı Kırmasırt mahallesine geleceği öğrenildi.

Jandarma tarafından yapılan operasyonda, D.T., Kırmasırt mahallesinde mısır tarlasında yakalandı. Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan ifade işlemlerinin ardından D.T., "kasten öldürme" ve 10 ayrı suçtan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.