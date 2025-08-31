Cinayet gibi kazada kaybolan İlknur’un cesedine ulaşıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında Karasu Nehri'ne düşerek kaybolan İlknur Sağsöz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Önceki gün Eray Kılbaş idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Aşkale Karaköprü mevkiinde yapımı devam eden köprüden bariyerleri aşarak Karasu Nehri'ne uçmuştu. Eray Kılbaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, yolculardan Nazlı K. inşaat işçileri tarafından suyun içindeki otomobilden kurtarılmıştı. Araçta bulunan İlknur Sağsöz ise nehir sularına kapılarak kayboldu.





AKUT, JAK, Aşkale itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından nehir havzasında 2 gün boyunca arama tarama yapılsa da hiçbir bulguya rastlanamadı. Aşkale Belediyesi ve DSİ ekipleri Karasu Nehri'nin akış yönünü değiştirerek arama çalışmalarını sürdürdü. Bu sabah erken saatlerde JAK ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre aşağı mesafede su kenarında İlknur Sağsöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülürken, ölen kadının ailesi ve yakınlarının feryatları yürek dağladı.