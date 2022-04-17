Cinayet gibi kazada sürücüye 15 yıl hapsi talebi

İzmır'de geçen yıl, alkollü olarak kullandığı aracının kontrolünü kaybederek duvara çarpan ve araçtaki Selin Kabakçı'nın ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına neden olan Eren Bodur (20) hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 30 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Bodur ifadesinde, "Alkolün etkisinde değildim. Aracı hızlı kullanmıyordum. Kasadaki arkadaşlarım, yüksek sesle müzik dinleyerek zıplayıp dans ediyorlardı. Dikkatim bu yüzden dağıldı" dedi. Acılı baba Hakan Kabakçı ise "Hem alkollü, hem süratliydi. Bir de utanmadan arkadaşlarını suçluyor. Adalete güveniyoruz" dedi.