Cinayet gibi kazaya 25 yıl hapis talebi

Konya'da 3 Ekim'de, cuma namazına gitmek için aracını kullanan kimya ögretmeni Mevlüt Külcü (40), kırmızı ısıkta beklerken Ismail Andaç'ın (43) aracıyla 229 kilometre hızla çarpması sonucu hayatını kaybetti. Andaç'ın uyusturucu testinin pozitif çıkması ve asırı hız yapması nedeniyle "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapsi istendi. Konya 3. Agır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Andaç, kaza anında bilincinin yerinde olmadıgını öne sürerek pismanlık dile getirdi; Külcü'nün esi Kadriye Basak Külcü, "Keske ölseydin" diyerek tepki gösterdi ve en agır cezayı talep etti.

KAYITLAR YETERLİ

Andaç'ın avukatları tanık dinletilmesini ve tekrar uyusturucu testi yapılmasını istedi, ancak mahkeme baskanı talepleri reddederek, kamera görüntülerinin yeterli oldugunu belirtti.

Cumhuriyet Savcısı, Andaç'ın asırı hız yapması, kırmızı ısık ihlalleri ve frene basmaması nedeniyle olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek durusmayı erteledi.