Cinayet gibi kazaya 9 yıl isyan ettirdi

SABAH, geçtiğimiz temmuz ayında bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'ü (51) Kadıköy Bostancı sahil yolunda cinayet gibi bir kazayla hayattan koparan alkollü, uyuşturucu madde etkisinde, ehliyetsiz, hız sınırını aşan ve olay yerinden kaçan Temel Ünlü'ye (24) 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendiğini duyurdu. Bu cezaya Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün'den tepki geldi. Güzelgün, "Haberde 9 yıla kadar hapsinin istendiğini görür görmez tutuldum. Alkollü, uyuşturucu madde kullanmış ki araçta da bulundu bunlar. Ehliyeti yok ve olay yerinden koşarak kaçtı. Basit bir trafik kazası gibi 9 yıla kadar hapsi istenmiş. Bunu kabul edemiyorum" dedi. Davanın bilinçli taksirden değil de olası kasttan açılması gerektiğini ifade eden Güzelgün, "Ben 4 aydır eşimin gidişini kabul edemiyorum. Bir de bunu görünce şok oldum. Bunun cezası bu mu? Bu kararlar neye göre veriliyor? Savcı bey böyle istemiş olabilir ama hakimin kararını bekleyeceğiz. Ben acımı yaşayamadım, o kadar çok mücadele etmek zorunda kalmaktan" diye konuştu. Hukuk uzmanlarına göre "olası kastla adam öldürme" suçundan ceza istenmesi durumunda 9 yıl yerine 25 yıla kadar hapis cezası istenebilecekti.Temel Ünlü'nün 71 gün sonra teslim olduğuna da dikkat çeken Güzelgün, "O süre zarfında ne yaptığını bilmiyoruz. Teslim oldu diye, takım elbise giydi diye indirim de yapmasınlar. Olay anında yanında bulunan kız suçu üstlenmeye çalıştı, avukatı 'başka cezaların var' deyince üstlenmekten vazgeçti. Zaten olay yerindekiler kızla konuşunca 'yerimde duramıyorum' demiş. Kuvvetle muhtemel araçtaki uyuşturucu maddelerin dışında farklı uyuşturucu da kullanılmış" dedi.