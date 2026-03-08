Cinayet hattına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Konya'nın Karatay ilçesinde bir oto ekspertiz dükkanında Ahmet Çay'ı (41) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Akbak (43) ve oğlu Mehmet Akif Akbak (19) hakkında soruşturma tamamlandı. 26 Ekim'de meydana gelen olayda, otomobil alım-satım işiyle uğraşan Mustafa Akbak ve oğlu Mehmet Akif Akbak, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları Ahmet Çay'ın işyerine gitti. Sopayla darp ettikleri adamı bıçaklayarak öldüren baba ve oğlu, Birol Aytaç'ı ise yaraladı. Olaya ilişkin tutuklu yargılanan baba – oğul hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
ŞİKÂYETÇİ OLDULAR SONRA ÖLDÜRDÜLER
İddianamede Mustafa Akbak'ın Azerbaycan'daki iş seyahati sırasında, Çay'ın çalışanı olan Birol Aytaç'ın iddiaya göre Mehmet Akif'in işyerine gelerek kendi dükkanlarına çağırdığı ve gittikten sonra silah gösterilip zorla senet imzalattırıldığı belirtildi. Mehmet Akif'in durumu telefonla babasına bildirmesi üzerine, babasının gelince konuyu çözeceğini ve emniyete giderek şikâyetçi olmasını söylediği ifade edildi. Bunun üzerine ise Mehmet Akif'in şikâyetçi olduğu öğrenildi. Ayrıca Mustafa Akbak'ın avcılık mağazasından bıçak satın aldığı, iki araçla Ahmet Çay'ın işyerine gittikleri, Mustafa Akbak'ın elinde ahşap sopa ile önde, Mehmet Akif Akbak'ın ise babasının hemen arkasından koşarak Çay'ın işyerine girdikleri, Mustafa'nın sopa ile Aytaç'ı darp ettiği, sonrasında baba-oğlun Ahmet Çay'ı darp ettikleri ve ardından da Mustafa'nın üzerinde taşıdığı bıçak ile Çay'ı bıçaklayıp öldürdüğü belirtildi.