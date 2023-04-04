Cinayet işledi! ’Kolonya içtim, hatırlamıyorum’ dedi

Erzurum'da Ekim ayında cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan 59 yaşındaki Turgay Kınalı, cezaevinde mahkum olarak yatan ve daha sonra pandemi nedeniyle tahliye edilen Yılmaz Çelik tarafından bıçaklandı. Olayın olduğu dakikalarda Kınalı, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılsa da hayata tutunamadı. Olay sonrası yakalanarak cezaevine gönderilen Yılmaz Çelik'in Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılaması devam ediyor. Yeniden hakim karşısında çıkan Çelik'in olay günü ile ilgili '1 şişe kolonya içtim. Cinayeti hatırlamıyorum' dedi. Cinayetle ilgili sorulara ise susma hakkını kullandı. SEGBİS üzerinden bağlanan Çelik'e öfkelenen Turgay Kınalı'nın karısı ise mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Turgay Kınalı'nın yeğeni olan ailenin avukatı Bahar Kınalı, sanığa takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyerek, "Sanık olay günü Turgay Kınalı tarafından 20 dakika darbedildiğini söylese de yapılan adli muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Kolonya içtiğini ve yaptıklarını hatırlamadığını belirten kaç dakika darbedildiğini söylüyor, olaydan sonra kaçarak ablasının evini buluyor, geçeceği sokakları, bineceği minibüsü, ineceği durağı biliyor. Bunları bilip de nasıl olayla ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Beyanları hayatın olağan akışına aykırıdır. Meyve bıçağını da meyve kesmek için söyleyerek olayı masumlaştırmak istiyor. Kimse üzerinde meyve bıçağını kılıfa sokarak taşımaz. Olayın vahameti basına yansıması infaz koruma memurlarının işlerini endişe ve korkuyla yapmaya başlamalarına neden olmuştur. Dolayısıyla vereceğiniz karar, ailesini, akrabalarını, tüm infaz koruma memurlarını etkileyecektir" diye konuştu.