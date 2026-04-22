Cinayet işleyip kendini ihbar etti: Eşimi öldürdüm gelin alın

İstanbul Ümraniye
'de önceki gün akşam saatlerinde 73 yaşındaki Cemal Kaya, eşi Medine Kaya'yı (66) tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından sokağa çıkan yaşlı adam, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra polis ekiplerini arayarak 'Eşimi tabancayla öldürdüm, gelin beni alın dedi'. Olay yerine giden ekipler talihsiz kadının cansız bedenine ulaşırken, şüpheli Cemil Kaya'yı olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında ise pantolonunun cebinde 5 adet mermi bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Cemal Kaya işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin psikolojik durumunun iyi olmadığı değerlendirilirken olayı neden yaptığı henüz belli değil. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.