Cinayet kurbanı Kübra’ya veda

Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da öldürüldüğü ortaya çıkan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı, son yolculuğuna uğurlandı. 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, ardından cesedinin gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı. Talihsiz kadının cenazesi, toprağa verilmek üzere dün sabah memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi. Kübra Yapıcı için Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Baba Yunus Yapıcı, ayakta durmakta güçlük çekerken acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar teselli etti. Bir çocuğu olduğu öğrenilen Kübra Yapıcı'nın cenazesi, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Ekinözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.