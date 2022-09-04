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Giriş Tarihi: 4.9.2022 17:31 Son Güncelleme: 4.9.2022 21:25

Cinayet öncesi operasyonu! "İntikam" için cephanelik hazırlamışlar

İstanbul'da iki kişi; Küçükçekmece'de bir site yönetimi ile kafe sahipleri arasında yaşanan, 13 kişinin yaralandığı ve 23 kişinin tutuklandığı silahlı kavganın intikamını almak üzere sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlar yaptı. İki şehir eşkıyası; iddialara göre tehdit ettikleri bir kişiyi silahlı saldırıyla öldürme planı yaptı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cinayet öncesi operasyonu! İntikam için cephanelik hazırlamışlar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan iki şehir eşkıyasının misilleme ve intikam için adeta "Cephanelik" hazırladıkları tespit edildi. Özel Harekat destekli operasyon yapıldı. İki şüphelinin adreslerinde; dört av tüfeği, bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, bir çelik yelek, "Mermi Kemeri" olarak adlandırılan bir kütüklük, iki tabanca aparatı, üç bin 332 mermi, 190 boş kovan, 416 pompalı tüfek kartuşu, 10 şarjör ve bir el telsizi bulundu.

İstanbul Küçükçekmece'de 18 Ağustos Perşembe günü bir sitenin yönetimi ve kafe sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya, kavga da silahlı çatışmaya dönüştü. 13 kişi yaralandı. Düzenlenen operasyonda olaya karıştıkları saptanan saldırganlar iki taraftan da olmak üzere gözaltına alındı. 23 saldırgan tutuklandı. İddialara göre kavgada taraf olan S.T. (27) ve E.T. (41) isimli iki kardeş, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki "Kasten Yaralama" olayının intikamını almak istedi. İki şehir eşkıyası sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptı.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN ARANIYOR

İki şehir eşkıyasının sosyal medya hesapları üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığını tespit eden Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan dört farklı adrese ve bir araca yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. İddialara göre tehdit ettikleri bir kişiyi silahlı saldırı ile öldürme planı yapan S.T. ve E.T. adlı iki şehir eşkıyası da Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. S.T.'nin "Kasten Öldürme" suçundan dolayı arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen S.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen E.T. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MERMİ KEMERİ VE ÇELİK YELEK BULUNDU

Cinayet planı yaptıkları iddia edilen ve operasyonla gözaltına alınan iki şehir eşkıyasının silahlar, mermiler, çelik yelek ve bıçaklar satın alarak adreslerini adeta bir cephaneliğe dönüştürdükleri ortaya çıktı. Baskın düzenlenen adreslerde ve bir araçta yapılan detaylı aramalarda dört av tüfeği, bir ruhsatsız pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, bir çelik yelek, "Mermi Kemeri" olarak adlandırılan bir kütüklük, iki tabanca aparatı, üç bin 332 mermi, 190 boş kovan, 416 pompalı tüfek kartuşu, 10 şarjör ve bir el telsizi ele geçirildi.

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Cinayet öncesi operasyonu! "İntikam" için cephanelik hazırlamışlar
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