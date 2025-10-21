Cinayete azmettirdiği iddia edilen şahıs hakim karşısına çıktı: “Sercan'ı hiç kimse cinayete azmettiremez"

Olayda kendisinin fevri bir şekilde kimseden yardım almadan tek başına hareket edip, olayı gerçekleştirdiği açık ve net değil midir? Sercan'ın silahla yaralanma olayında sakat olmasına rağmen, şahısların aşırı tahriklerinden dolayı bu olayı yaptıklarını düşündüğüm için aşırı derece sinirlendim ve hüzünlendim. Bu sebeple sosyal medyadan birkaç paylaşım yaptım. Sercan'ı azmettirdiğim kanaatine varılmamalıdır. Asım Cerrah'ın eşi ifadesinde, benim 3 yıl önce eşini arayarak kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğimi, aynı zamanda çocuklarının fotoğrafını çekip eşine yolladığımı beyan etmiş. Asım Cerrah da beni gidip emniyete şikayet etmişti. Tehdit edilen bir insan, cevap böyle mi yazar? Veya eşinin dediği gibi yapmış olsam, eşi Asım Cerrah bunu şikayetinde belirtmez miydi? Ben bir insanı çocuklarıyla tehdit edecek bir adam değilim" dedi.