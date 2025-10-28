Cinayeti anahtar detayı çözdü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen faili meçhul cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde buldukları anahtarlardan iz sürerek yakılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliğini tespit etti. 2 Ekim'de cesedi yakılmış halde bulunan Ramazan Er ile ilgili soruşturmada olay yerinde bulunan 3 anahtar incelendi. Anahtar üzerindeki parmak izleri üzerinden 14 şüpheli gözaltına alınırken, maktulün alacak meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığını belirledi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor. AA