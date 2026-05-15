Cinayeti intihar gibi göstermek istediler: 4 milyonluk rüşvet pazarlığı ifşa oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma" ve "nüfuz ticareti" suçlarından yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı.

CİNAYETİ İNTİHAR GİBİ GÖSTERMEK İSTEDİLER

Soruşturma kapsamında 20 Şubat 2026'da düzenlenen operasyonda yakalanan Onur Erol isimli şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde çarpıcı görüntülere ulaşıldı. Telefon kayıtlarındaki video konferans görüşmelerinin çözümünde, 1 Aralık 2025'te Ümraniye'de meydana gelen "kasten öldürme" olayına ilişkin soruşturmanın 4 milyon TL karşılığında "intihar" olarak değiştirilmesinin konuşulduğu belirlendi.

GÖRÜŞMELER TELEFONDAN ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, olayın seyrinin değiştirilmesi ve soruşturmanın bu doğrultuda devam ettirilmesine yönelik görüşmeler yapıldığı iddia edildi. Skandal görüntülerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 3'ünün başka suçlardan cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi. Firari durumdaki 4 şüpheliyi yakalamak için ise 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.