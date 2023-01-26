Cinayetin arkasından piramit dolandırıcılık çıktı

İSTANBUL Ataşehir'de SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, gaspçıların saldırısında öldürüldü, yanındaki 3 milyon 300 bin lira çalındı. Koçan'ın eski eşi holding sahibi Süleyman Aydın ise intihar etti. 12 şüpheli hakkındaki soruşturma İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, piramit satış sistemiyle dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle holdinge yönelik soruşturmada talep edilen bilirkişi raporu dosyaya girdi. MASAK raporunda firmanın banka hesaplarına 2019'da bloke konulduğu, mağdurların cinayet ve intiharın ardından aylık kâr paylarını alamadıkları, şirketin alış-satış kayıtlarında gerçeği yansıtmayan veriler saptandığı, Aydın ve Koçan'ın şahsi hesaplarına aktarılan toplam tutarın 7 milyon 167 bin lira olduğu bildirildi. Saadet zinciri sistemiyle toplam 3 bin 496 kişinin mağdur edildiği, toplam zararın 145 milyon 650 bin lira olduğu belirtildi.